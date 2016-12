Cervinia, 24 dic. (askanews) - La Protezione civile della Valle d'Aosta comunica che le operazioni di evacuazione della telecabina Plan maison / Cime bianche laghi avviate alle ore 16:30 sono in corso di svolgimento e procedono, seppur lentamente a causa del forte vento. Secondo le procedure collaudate, i passeggeri vengono sbarcati dalle cabine e trasferiti, con un gatto delle nevi, a Plan Maison e a Cervinia, dove, se necessario, vengono visitati dai medici del 118. Al momento, non si segnalano situazioni di particolare criticità. Il sindaco di Valtournenche coordina le operazioni a livello locale.

Operano sul posto la Protezione civile, il Soccorso Alpino valdostano, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco (con il "Gruppo fari" per l'illuminazione), il Soccorso sanitario 118 (con tre ambulanze, cinque medici e Nucleo Psicologi dell'emergenza), Corpo forestale della Valle d'Aosta, Croce Rossa Italiana, Volontari di Protezione civile, VVf e 118, personale delle Funivie di Breuil-Cervinia e Forze dell'Ordine.

Grazie ad una temporanea riduzione dell'intensità del vento l'elicottero di Air Zermatt, abilitato al volo notturno, viene impiegato nelle operazioni di evacuazione della telecabina Plan Maison/Cime bianche laghi. Il gestore degli impianti a fune comunica che al momento rimangono da evacuare ancora 6 cabine (su un totale di 25 in linea). Non destano particolare preoccupazione le condizioni meteo, grazie alle temperature di poco sotto lo zero termico. Oltre all'elicottero svizzero sono impiegati complessivamente circa 60 soccorritori .