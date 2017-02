Salvini: elezioni subito in Val d'Aosta, va ripulita

Roma, 14 feb. (askanews) - - "Ripuliamo Aosta. Dopo lo scempio vergognoso del procuratore Longarini agli arresti domiciliari, ora arrivano le condanne per rimborsopoli per 15 consiglieri regionali, tra i quali anche un assessore del Pd. Basta sprechi e delinquenza, andiamo a elezioni subito per ridare alla regione un governo onesto e capace". Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando le condanne in appello di 15 consiglieri regionali valdaostani nell'ambito del processo rimborsopoli.