L'allarme era stato lanciato dai genitori. In corso indagini

Aosta, 3 gen. (askanews) - E' stato rintracciato intorno alle 17 a Torino il minore di circa 10 anni scomparso da La Thuile. A dare l'allarme i genitori che avevano segnalato la scomparsa. Alle 15.50, è stato attivato il Piano regionale di ricerca di persone scomparse. Alle ricerche coordinate dai Vigili del Fuoco, hanno partecipato le Forze dell'Ordine, il Soccorso Alpino Valdostano, il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, i Volontari della Protezione civile, il Soccorso sanitario 118 e unità cinofile. Il piccolo è stato rintracciato dalla Polizia aeroportuale in servizio presso l'Aeroporto internazionale di Caselle, in provincia di Torino. L'attività investigativa del Gruppo Carabinieri Aosta è tutt'ora in corso.