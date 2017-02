Milano, 7 feb. (askanews) - L'ex procuratore di Aosta facente funzioni, Pasquale Longarini, resta agli arresti domiciliari. Il gip di Milano, Giusy Barbara, ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata nei giorni scorsi dal difensore del magistrato accusato di aver favorito l'amico imprenditore Gerardo Cuomo. Secondo il giudice milanese, nei confronti di Longarini ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza che giustificano la misura cautelare.

Stesso discorso per Cuomo: anche il titolare del Caseificio Valdostano non ha ottenuto la revoca della misura cautelare ma, per scongiurare ripercussioni occupazionali, il giudice gli ha concesso di poter andare al lavoro nella sua azienda dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13.

(segue)