Arrestato il 30 gennaio per induzione indebita

Roma, 7 feb. (askanews) - E' stata fissata giovedi' 9 febbraio l'udienza a porte chiuse della sezione disciplinare del Csm per decidere in merito alla richiesta di sospensione dalla funzioni e dalla stipendio e di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di Pasquale Longarini, in servizio alla procura di Aosta, con funzioni di sostituto procuratore. Il pm è stato arrestato il 30 gennaio scorso su richiesta della Procura di Milano, competente su quella valdostana, con le accuse di induzione indebita a dare o promettere utilità e favoreggiamento.

Nei giorni scorsi a Palazzo dei Marescialli sono arrivate le due richieste di apertura pratica sul caso Longarini da parte della procura generale della Cassazione a firma del pg Pasquale Ciccolo, e del ministro della Giustizia, Andrea Orlando.