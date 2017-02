Roma, 9 feb. (askanews) - La sezione disciplinare del Csm con ordinanza in data odierna, ha disposto la sospensione cautelare dalle funzioni e dalla stipendio e ha collocato fuori dal ruolo organico della magistratura Pasquale Longarini, sostituto procuratore di Aosta.

Oggi infatti si è svolta l'udienza a porte chiuse della sezione disciplinare del Csm per decidere in merito alla richiesta di sospensione dalla funzioni e dalla stipendio e di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di Pasquale Longarini, in servizio alla procura di Aosta, con funzioni di sostituto procuratore. Il pm è stato arrestato il 30 gennaio scorso su richiesta della Procura di Milano, competente su quella valdostana, con le accuse di induzione indebita a dare o promettere utilità e favoreggiamento.

Nei giorni scorsi a Palazzo dei Marescialli sono arrivate le due richieste di apertura pratica sul caso Longarini da parte della procura generale della Cassazione a firma del pg Pasquale Ciccolo, e del ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Intando, martedì il gip di Milano, Giusy Barbara, ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata nei giorni scorsi dal difensore del magistrato, che resta agli arresti domiciliari.