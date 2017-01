Roma, 27 gen. (askanews) - L'assessore al bilancio, finanze e patrimonio della Regione Valle d'Aosta, Ego Perron ha presentato oggi, venerdì 27 gennaio, il provvedimento che attribuisce, per l'anno 2017, agli assessorati le risorse del Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale, per un importo complessivo di 12 milioni di euro.

"Anche per il 2017, il governo regionale - dichiara l'assessore -, ha voluto dare continuità a quanto già intrapreso nell'anno passato, attribuendo agli Assessorati le risorse in dotazione al Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale. Rispetto al 2016 - sottolinea Perron - il fondo è stato incrementato di un milione passando da 11 a 12, destinando 5 milioni di euro al Bon de Chauffage, 5 milioni di euro al piano di investimenti volti al sostegno dei settori produttivi dell'economia locale e 2 milioni di euro al rifinanziamento degli interventi di inclusione attiva e sostegno al reddito".

"Questo provvedimento vuole essere di supporto alle famiglie e alle persone più bisognose e, attraverso il piano di interventi di piccola e media entità, uno stimolo all'occupazione e alla ripresa dell'economia locale - continuato Perron -. Inoltre, è stato deciso che le risorse destinate all'inclusione sociale saranno incrementate anche per il 2017 dalle somme derivanti dalle economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione dell'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali, a testimonianza che anche la politica può dare il proprio contributo ed il proprio sostegno a favore dei più deboli".