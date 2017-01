Milano, 31 gen. (askanews) - Io chiedo che si faccia pulizia in Val d'Aosta, C'è qualcosa che non funziona, negli appalti, nella gestione del casinò, noi chiediamo chiarezza". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da SkyTg24, in merito alla vicenda che ha visto l'arresto del procuratore capo reggente di Aosta, pasquale Longarini. Secondo Salvini "c'è malavita nei palazzi del potere".

"Questo dovrebbe essere un palazzo sacro - ha aggiunto Salvini - ma secondo le accuse chi doveva vigilare andava invece a braccetto con esponenti del malaffare. La n'drangheta controlla troppi negozi, troppi appalti, troppa politica: ci vorrebbe una commissione d'inchiesta".