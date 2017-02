Aosta, Procuratore si difende. Legale: ha chiarito ogni aspetto

Milano, 3 feb. (askanews) - Pasquale Longarini, il procuratore di Aosta facente funzioni finito agli arresti domiciliari lunedì scorso con l'accusa di aver favorito un imprenditore suo amico, "ha chiarito tutti gli aspetti della vicenda, fornendo anche ampi riscontri". Lo ha sottolineato il suo difensore, l'avvocato Claudio Soro, al termine dell'interrogatorio di garanzia che ha visto il magistrato rispondere per circa 3 ore alle domande del gip di Milano Giusy Barbara.

Stando all'accusa ipotizzata dal pm di Milano, Roberto Pellicano, Longarini non soltanto avrebbe rivelato all'amico Gerardo Cuomo, titolare del Caseificio Valdostano, che i magistrati della Dda di Torino lo stavano intercettando nell'ambito di un'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte. Si sarebbe anche adoperato per fare ottenere allo stesso Cuomo un contratto di fornitura - del valore di 70 mila euro - da parte di Sergio Barathier, imprenditore a capo dell'Hotel Royal&Golf di Courmayeur, da lui stesso indagato per frode fiscale. Come emerge dall'ordinanza che lo ha portato ai domiciliari, il magistrato avrebbe "sollecitato" Barathier a rifornirsi al caseificio di Cuomo promettendogli, come contropartita, un ridimensionamento delle accuse. E Cuomo lo avrebbe ricompensato con una vacanza in Marocco, mozzarelle e altre "utilità".

Da qui le accuse di induzione indebita e favoreggiamento che Longarini ha respinto, manifestando al gip Barbara la propria "totale estraneità ai fatti contestati", ha evidenziato l'avvocato Soro. Nell'interrogatorio di garanzia, ha riferito ancora il legale, il magistrato "ha negato nella maniera più assoluta" di aver favorito Cuomo, così come "ha negato di aver avuto contatti con Barathier" sulla commessa al Caseificio Valdostano. Nessun chiarimento, invece, sul viaggio in Marocco: "Su questo non dico niente", ha tagliato corto il legale. Che ha subito aggiunto: "Abbiamo molti elementi per dimostrare che le cose non stanno in questi termini". Il legale ha perciò chiesto la revoca della misura cautelare ai domiciliari: la decisione del gip Barbara è attesa nei prossimi giorni.

