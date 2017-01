Pazienza, determinazione e volontà per recuperare

Roma, 19 gen. (askanews) - Il piano vaccini andava fatto prima e non serviva "criminalizzare" quelli antinfluenzali. A spiegarlo è stato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, uscendo dalla Conferenza delle Regioni.

"Il piano vaccini è una buona cosa che doveva essere fatta anche prima. Forse non si dovevano criminalizzare i vaccini antinfluenzali come avvenne qualche anno fa. L'inizio della catastrofe è iniziata lì. Per recuperare ci vuole pazienza, determinazione e volontà" ha concluso Rossi.