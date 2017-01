Roma, 27 gen. (askanews) - Continuano a calare i trasferimenti pubblici in favore del comuni del Nord (-0,9 per cento delle risorse storiche) con un leggero peggioramento del Nord-Ovest e un miglioramento del Nord-Est. I benefici maggiori sono concentrati al Centro (+2,1 per cento), incrementati con la revisione del sistema introdotta nel 2017. Sono beneficiati, anche se in misura più limitata, i comuni del Sud (+0,5 per cento rispetto al fondo storico), su cui le innovazioni hanno comportato un impatto molto limitato. Tra le grandi città il nuovo sistema garantisce i maggiori benefici a Roma (+6,7 per cento rispetto alla situazione storica, con un incremento rispetto alla situazione 2016). E' la fotografia della ripartizione delle risorse erogate a favore del comuni nel 2017 fatta dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella Nota "Fabbisogni standard e capacità fiscali nel sistema perequativo dei Comuni".

Anche Milano riceve più trasferimenti rispetto alla situazione storica, anche se la revisione delle metodologie e dei parametri operate nel 2017 ne riducono il beneficio complessivo. Firenze, Taranto, Napoli e Genova soffrono una riduzione delle risorse superiore al 3 per cento, e sono generalmente penalizzati nella transizione al 2017. Le grandi città maggiormente beneficiate dalle modifiche introdotte con il fondo 2017 sono Ravenna (+2 per cento rispetto al 2016) e Roma (+1,5 per cento), mentre quelle maggiormente penalizzate sono Verona (-1,8 per cento) e Perugia (-1,6 per cento).

Le innovazioni introdotte nel 2017, spiega l'Upb, hanno riguardato una minore influenza della componente storica, un maggior peso della perequazione delle funzioni fondamentali rispetto alle non fondamentali nonché una revisione metodologica del calcolo dei fabbisogni e delle capacità fiscali. Queste modifiche comportano effetti relativamente limitati rispetto alla distribuzione 2016.

Dal punto di vista dimensionale per i Comuni fino a 150 mila abitanti la revisione della metodologia 2017 rafforza l'impatto distributivo 2016, mentre per le grandi città agisce in controtendenza rispetto ad essa. In complesso, rispetto alla distribuzione storica, nel 2017 sono penalizzati maggiormente i piccoli comuni (perdite superiori al 2 per cento delle risorse storiche), e sono favorite le grandi città (+1,1 per cento) e i Comuni tra 5 e 50 mila abitanti.