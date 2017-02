Roma, 3 feb. (askanews) - A conclusione di un controllo nella società Acciai Speciali Terni, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Perugia, insieme a personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria, hanno denunciato alla Procura di Terni due persone accusate di violazioni alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), sanzionate penalmente dal "Testo Unico Ambientale".

Il controllo ha permesso di evidenziare responsabilità penali a seguito dei numerosi prelievi di fanghi effettuati negli impianti di depurazione e negli scarichi delle acque reflue industriali.

Le successive analisi eseguite dai tecnici di laboratorio dell'Arpa Umbria hanno consentito ai carabinieri di accertare il superamento dei limiti massimi consentiti sia per lo scarico delle acque, in relazione al parametro "alluminio", sia per i fanghi, in relazione ai parametri "Molibdeno" e "Carbonio Organico Disciolto". L'azienda non avrebbe pertanto potuto smaltire tale tipologia di rifiuti speciali pericolosi presso la discarica interna.

Nello stesso contesto, alla società è stata comminata anche una sanzione amministrativa per la mancata esecuzione di alcuni controlli annuali agli scarichi previsti dall'A.I.A.