Roma, 10 gen. (askanews) - "Le lauree nelle professioni sanitarie offrono buone prospettive occupazionali, con possibilità di impiego nel pianeta della sanità, subito dopo terminati gli studi, anche grazie alla qualità dell'attività didattica svolta": lo ha affermato l'assessore regionale alla Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini, che stamani, insieme al Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Franco Moriconi, ha inaugurato all'Auditorium San Domenico di Foligno, l'anno accademico 2016/2017 dei corsi di laurea in Infermieristica e in Fisioterapia che si svolgono nella sede folignate dell'ateneo.

"Si tratta di settori che creano professioni - ha proseguito l'assessore - di cui c'è un bisogno sempre maggiore, soprattutto considerando che oggi abbiamo un sistema sanitario che dovrà puntare molto sulle post acuzie, sull'assistenza, sulla riabilitazione con personale adeguatamente formato".

"La positiva esperienza dei corsi di laurea in Infermieristica e Fisioterapia a Foligno - ha aggiunto l'assessore - è la dimostrazione che, quando c'è collaborazione fra diversi soggetti e istituzioni, si possono fare cose grandi e dà l'idea di un'Università che ha una storia e una tradizione, ma che è anche attenta alle necessità dei territori. Tutto questo - ha detto - s'inserisce nella volontà di intensificare e migliorare il rapporto di collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e l'Ateneo perugino. Infatti, non è ipotizzabile un modello di sanità che non sia fondato su un rapporto stretto con l'Università, che è ricerca e innovazione e che può dare un contributo importante ai bisogni di salute dei cittadini".(Segue)