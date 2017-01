Roma, 9 gen. (askanews) - L'Umbria con 65 Comuni in cui i cittadini, al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità, possono manifestare una dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti, si conferma come una regione all'insegna della solidarietà: il dato è emerso stamani a Perugia nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'Assessorato regionale alla Coesione sociale, salute e Welfare, con l'obiettivo di illustrare, alla presenza dell'assessore Luca Barberini, i risultati del progetto "Una Scelta in Comune", promosso dalla Regione Umbria - Direzione Salute, in sinergia con Federsanità Nazionale, Federsanità Anci Umbria, Centro Nazionale Trapianti e Centro Regionale Trapianti, e che permette, a chi rinnova o richiede la Carta d'Identità, di registrare all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza la dichiarazione di volontà sulla Donazione di Organi e Tessuti. Oltre all'assessore Barberini, sono intervenuti il direttore di Federsanità nazionale - Anci, Enzo Chilelli, i rappresentanti del Centro nazionale Trapianti, i rappresentanti di Anci Umbria, il sindaco del Comune di Terni nonché vicepresidente di Federsanità - Anci Umbria, Leopoldo Di Girolamo, i rappresentanti delle associazioni di settore.(Segue)