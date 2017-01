Umbria, Commissione Ue approva modifiche al Piano sviluppo rurale

Roma, 11 gen. (askanews) - La Commissione europea ha approvato la prima modifica del Psr per l'Umbria 2014-2020. "La comunicazione della Commissione ci è stata notificata proprio ieri - ha affermato l'assessore regionale alle politiche agricole Fernanda Cecchini - ed è sicuramente una buona notizia perché ci permette di procedere speditamente con l'attuazione delle nuove misure che sono state previste e dunque di continuare a perseguire, anche con maggiore incisività, gli obiettivi che il Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria si è posto".

Le modifiche apportate al programma, preventivamente approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSR, hanno riguardato principalmente tre importanti aspetti. Il primo riguarda l'introduzione di un nuovo intervento a favore degli oliveti volto a rafforzare il beneficio ambientale in termini di tutela del territorio e della riduzione di gas ad effetto serra. Si tratta in particolare di sostenere gli agricoltori umbri che coltivano gli oliveti e che oltre agli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata si assoggettano ad ulteriori impegni aggiuntivi in termini di tecniche agronomiche, fertilizzazioni e di difesa fitosanitaria volte ad azzerare l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi a beneficio dell'ambiente e del clima.(Segue)