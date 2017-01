Roma, 18 gen. (askanews) - E' regolare la circolazione sulla linea Alta Velocità Firenze-Roma. Lo comunica Rfi spiegando che, per quanto riguarda le linee convenzionali in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo la circolazione dei treni è ripresa sulle linee Civitanova-Albacina, Orte-Fara Sabina, Attigliano-Viterbo, Ascoli-Porto D'Ascoli, Guidonia-Tivoli, Orte-Falconara e Terontola-Foligno.

Al momento la circolazione ferroviaria è ancora sospesa sulle linee Sulmona-Terni, Sulmona-Avezzano-Tivoli e Teramo-Giulianova. Sono ancora in corso i controlli tecnici all'intera infrastruttura ferroviaria.

"In concomitanza con le scosse telluriche - si legge in una ntoa - i sistemi di controllo del traffico sono andati in allarme segnalando l'anormalità agli operatori. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per accurate verifiche, da parte del personale tecnico a: binari, ponti, viadotti e gallerie, nonché ai sistemi di gestione e controllo del traffico e di distanziamento in sicurezza dei treni".