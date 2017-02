Terremoto, monaci Norcia: ansiosi per ricostruzione della basilica

Roma, 6 feb. (askanews) - I monaci di Norcia "sono ansiosi di assistere ai lavori di ricostruzione" della basilica di San Benedetto a Norcia dopo il crollo del terremoto di ottobre "affinché i Canti Gregoriani e l'incenso possano nuovamente uscire dalla polvere di quelle rocce ed essere offerti a Dio". Lo scrive il padre priore Benedetto Nivakoff sul sito internet degli stessi monaci.

"Quando arriva la festa di Santa Scolastica, il 10 febbraio, la gente di Norcia riesce a capire se sta arrivando la primavera, o se continua l'inverno. Se le rondini garriscono sotto i tetti, la primavera è alle porte. Questo dice la saggezza popolare".

"Noi speriamo che la primavera arrivi presto, soprattutto dopo quello che è stato l'inverno più freddo e più nevoso da almeno 16 anni a Norcia. Le nostre tubature si sono congelate subito dopo l'Epifania e così sono rimaste per circa 10 giorni. Senz'acqua corrente, ci siamo dovuti trasformare in monaci pionieri. Provate ad immaginare in che genere di avventure siamo incorsi qui in mezzo ai boschi, senza acqua corrente al monastero! In più, un branco di lupi ha iniziato a fare visite notturne, forse per la preghiera! Dal suono degli ululati abbiamo capito che dovevano essere a non più di 50 metri di distanza".

