Roma, 24 feb. (askanews) - "Non era mica un fuorionda. Io quelle cose lì le ho dette di fronte ai sindaci delle Marche per dare un impulso ad accelerare a un sistema organizzato che sempre meglio deve valorizzare le funzioni sul territorio". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il Commissario straordinario di governo per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia Vasco Errani.

"Non c'è bisogno di nessun chiarimento con il presidente del Consiglio, ho lavorato benissimo e svolgerò la mia funzione utile fino alla fine", continua Errani, spiegando che con Renzi "sul terremoto c'è stato un impegno pieno, comune e condiviso".

I presunti ritardi su casette, stalle e macerie, dice, è "materia di Protezione civile", ma "io non ce l'ho con nessuno. Il tema è la vastità del territorio interessato da quattro scosse gravissime". E le critiche di Errani erano rivolte "non ai sindaci che sono in frontiera e sono fondamentali. È stato deciso di organizzarci meglio e in modo da avere un rapporto diretto e continuativo con loro che ora sono stazione appaltante".