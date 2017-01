Roma, 21 gen. (askanews) - Sono 12.360 le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile in seguito alle forti scosse di terremoto che hanno colpito il territorio dell'Italia centrale il 24 agosto, il 26 e il 30 ottobre 2016, ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017 e alla recente ondata di maltempo. A fornire il dato aggiornato il Dipartimento della Protezione civile che precisa che gli assisti sono 7.144 nelle Marche, 2.082 in Umbria, 597 nel Lazio e 2.537 in Abruzzo.

Una popolazione che, rispetto a ieri, è aumentata di quasi 1.000 unità. In particolare in Abruzzo risulta un incremento di 728 persone ospitate negli alberghi di Giulianova, mentre altre 23 persone di Ortolano, frazione di Campotosto, si trovano in alberghi a L'Aquila; nelle Marche risulta un aumento di 171 persone, assistite in strutture comunali; nel Lazio si registra un aumento di 10 persone, assistite in strutture comunali; in Umbria risulta un incremento di 25 persone assistite in albergo. Nel complesso sono 9.978 le persone ospitate in alberghi e strutture ricettive, di cui circa 3.200 sul proprio territorio e oltre i 6.700 lungo la costa adriatica e sul lago Trasimeno.