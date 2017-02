Roma, 28 feb. (askanews) - Via libera del cda della Cassa depositi e prestiti alla creazione di un nuovo plafond da 560 milioni per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici dall'agosto 2016. Lo comunica la Cdp, sottolineando che "lo strumento è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati ai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di attività agricola, per la dilazione non onerosa in cinque anni del pagamento sia dei tributi sospesi per effetto degli eventi sismici sia di quelli dovuti fino al 31 dicembre 2018".

La misura "si affianca al 'Plafond sisma Centro Italia', varato a fine 2016, con cui sono messe a disposizione di famiglie e imprese le risorse necessarie alla ricostruzione delle abitazioni e delle attività produttive danneggiate, a oggi quantificabili in circa 4 miliardi".

(segue)