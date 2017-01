Roma, 23 gen. (askanews) - Il via libera europeo a triplicare i fondi per l'aiuto al reddito agli agricoltori e allevatori colpiti dal terremoto "è importante per salvare un territorio a prevalente economia agricola dove sono presenti tremila aziende agricole e stalle con quasi 100mila animali, ora a rischio di sopravvivenza". Lo afferma il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, dopo l'incontro tra il commissario Ue per l'agricoltura Phil Hogan e il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina.

"Va sottolineata - sostiene la Coldiretti - l'importanza dell'autorizzazione della commissione europea a integrare la quota dei 21 milioni di euro di fondi Ue ricevuti a luglio 2016 stanziata per le regioni colpite dal sisma con fondi nazionali fino al 200%, triplicando così il sostegno finanziario disponibile. La commissione aumenterà dall'85% al 100% la percentuale di pagamenti anticipati per alcune misure di sviluppo rurale e rinvia da marzo a giugno 2017 il termine per la presentazione delle relazioni sui controlli relativi ad alcune misure".

"L'esecutivo Ue - aggiunge l'organizzazione agricola - accoglierà la richiesta dell'Italia di aumentare i settori per i quali ha già autorizzato i pagamenti anticipati per alcuni regimi di pagamento diretto e ha acconsentito ad anticipare il pagamento di alcune misure di sviluppo rurale". Inoltre, "la politica di sviluppo rurale dell'Ue può finanziare il ripristino del potenziale agricolo e forestale danneggiato dal terremoto con la riassegnazione di fondi finalizzata a rafforzare le misure già disponibili, che può essere adottata rapidamente con le proposte di modifica dei programmi regionali".