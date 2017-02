Roma, 22 feb. (askanews) - L'effetto terremoto penalizza ancora gli agriturismi nel Centro Italia, con un forte calo delle presenze e del fatturato. Lo sostiene Turismo Verde, l'associazione agrituristica della Cia-Agricoltori Italiani, che ha riunito l'assemblea nazionale a Spoleto. "In tempi normali - afferma Turismo Verde - nel calendario degli agriturismi questo sarebbe il momento di cominciare a registrare le prenotazioni per Pasqua e Pasquetta. Invece, dopo i ripetuti terremoti in Centro Italia, le strutture ricettive 'verdi' di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio continuano a fare la conta delle perdite".

"L'effetto panico generato attorno al sisma - spiega l'associazione - ha bloccato i turisti, nonostante la maggior parte delle 3.852 aziende agrituristiche presenti nelle quattro regioni si trova in aree lontane dal cratere, in cui sono rispettate tutte le norme di sicurezza. Eppure un movimento che prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto generava un fatturato annuo da 173 milioni negli agriturismi dell'Appennino, ora segna un crollo verticale delle presenze, con i flussi turistici diminuiti fino al 50% anche nelle zone non colpite e nonostante il 95% delle strutture in perfetta efficienza".

Per Turismo Verde "la rinascita del Centro Italia passa anche per le imprese agricole e agrituristiche che sono fondamentali per garantire la tenuta del tessuto socio-economico di queste zone del Paese, soprattutto delle aree interne". Per questo, l'organizzazione chiede alle istituzioni "di promuovere al più presto una campagna di sensibilizzazione per riportare le persone nelle regioni colpite dal sisma e rilanciare il turismo rurale, non solo con spot pubblicitari ma anche attraverso misure incentivanti come sgravi fiscali o sconti famiglia".

