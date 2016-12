Roma, 27 dic. (askanews) - Sono 12.500 le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile in seguito alle forti scosse di terremoto che hanno colpito il territorio dell'Italia centrale il 24 agosto, il 26 e il 30 ottobre. lo riferisce la Protezione civile in una nota.

In particolare, sono 2.950 gli assistiti in palazzetti, centri polivalenti e strutture allestite ad hoc nel proprio comune e circa 3.320 le persone in strutture ricettive distribuite sul territorio locale, mentre oltre 6.230 sono ospitate presso gli alberghi lungo la costa adriatica e sul lago Trasimeno.

Nelle Marche sono poco più di 8.170 gli assistiti: 1.540 in strutture di prima accoglienza allestite a livello comunale, circa 2.000 in strutture ricettive sul territorio e oltre 4.630 negli alberghi della costa. In Umbria gli assistiti sono circa 2.760: quasi 1.200 in strutture di prima accoglienza allestite a livello comunale, 450 in strutture ricettive sul territorio, quasi 1.120 negli alberghi individuati in altre aree nella stessa Regione e sul lago Trasimeno.(Segue)