Roma, 5 gen. (askanews) - Temperature in picchiata su tutta la penisola e nelle prime ore del pomeriggio sono arrivate anche le prima nevicate del 2017 in diverse province del Centro. Nel Molise, a Isernia, la neve è caduta anche a quote collinari raggiungendo, pero', un'altezza significativa solo nell'alto Molise con un calo vertiginoso delle temperature comprese tra i meno quattro e i meno 10 gradi.

A Capracotta il primo record stagionale con 20 centimetri. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire al Valico di Castelpetroso, sulla ss 17, per mezzi pesanti in panne. La strada che collega Isernia a Campobasso e' stata liberata in poche ore.

In Abruzzo nevica dalle ore 13 in tutta l'area costiera e collinare Frentana, fino a Lanciano, dove il territorio è gia' imbiancato. Situazione peggiore in Alto Sangro dove per il vento forte c'e' burrasca di neve Nei comuni del Medio Sangro e quello confinante dell'Alto vastese, l'altezza della neve e' prossima ai 15 centimetri.

Nevica anche a Perugia dal primo pomeriggio di oggi. In Umbria e nelle Marche - riferisce l'Anas - le nevicate stanno interessando le statali appenniniche in corrispondenza del confine regionale, ma senza particolari criticita' per il traffico. In particolare, mezzi spargisale e sgombraneve Anas sono in azione gia' dalla tarda serata di ieri per garantire la circolazione sulla strada statale 77 della Val di Chienti tra Colfiorito e Muccia, sulla SS685 delle Tre Valli Umbre tra Cerreto di Spoleto e Norcia, sulla SS3 Flaminia tra Valtopina e Fossato di Vico, sulle strade statali 318 di Valfabbrica e 76 della Val d'Esino tra Fossato di Vico e Fabriano.