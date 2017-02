Roma, 8 feb. (askanews) - Venerdì 10 febbraio terminerà l'assistenza negli alberghi per chi può rientrare nella propria abitazione, dopo i terremoti che hanno colpito l'Italia centrale il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre e il 18 gennaio scorsi. Tale termine, che riguarda coloro che hanno scelto, per ragioni non legate al danneggiamento della propria abitazione, di usufruire della sistemazione nelle strutture alberghiere delle quattro regioni colpite, è indicato dalla circolare firmata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile nei giorni scorsi.

La circolare individua sei ipotesi (ordinanza di sgombero, istanza pendente di sopralluogo di agibilità, inaccessibilità, danneggiamento da frana o valanga, permanente interruzione energia elettrica e impossibilità per il Comune di garantire servizi locali indispensabili) il cui accertamento e attestazione da parte dei Comuni consente la prosecuzione dell'ospitalità alberghiera. Per tutti gli altri casi diversi da quelli elencati nella circolare - anche in seguito alla scossa di magnitudo 4.4 registrata in provincia di Macerata lo scorso 3 febbraio - è stato fissato al 10 febbraio il termine ultimo per il rientro di tutti i nuclei familiari ospitati presso le strutture alberghiere.

Sono intanto scese a circa 12.800 - fa sapere il Dpc - le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile in seguito ai terremoti che hanno colpito il territorio dell'Italia centrale il 24 agosto, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, a cui si sono sommate le forti nevicate. È bene ricordare che i dati sono da considerarsi in continua evoluzione e aggiornamento e non comprendono tutti coloro che hanno individuato autonomamente una sistemazione.

