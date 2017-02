Roma, 23 feb. (askanews) - "Anche oggi nella riunione del comitato istituzionale del terremoto abbiamo lavorato insieme per continuare l'opera di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici. E' un lavoro difficile che va avanti in un clima di piena e convinta solidarietà e fiducia, in primo luogo nei confronti del Commissario Vasco Errani che ha diretto questi mesi spronandoci tutti a lavorare e produrre risultati". Lo dichiarano in una nota congiunta, Nicola Zingaretti, Luca Ceriscioli, Luciano D'Alfonso e Catiuscia Marini, rispettivamente presidenti della Regione Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. "Ora andiamo avanti concentrati e vigili anche per sottrarre il tema e il lavoro della ricostruzione da speculazioni e polemiche politiche".