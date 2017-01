Roma, 17 gen. (askanews) - Prosegue la raccolta fondi a sostegno delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre.

Attraverso il numero solidale 45500, dal 31 dicembre ad oggi, sono stati raccolti 1.520.546,00 euro da destinare alla ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Lo rende noto la protezione civile, spiegando che il termine della nuova raccolta "Ricominciamo dalle scuole", promossa dalla Rai in accordo con il Commissario straordinario del governo per la ricostruzione e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione civile, grazie alla disponibilità degli operatori di telefonia fissa e mobile aderenti, è stato prorogato al prossimo 14 febbraio.

E' inoltre possibile donare a favore delle popolazioni colpite dal sisma tramite bonifico sul conto corrente attivato dal Dipartimento della Protezione civile presso la banca Monte dei Paschi di Siena che, ad oggi, ha raccolto 8.018.745,77 euro.