Roma, 13 feb. (askanews) - "Accanto alla gestione dell'emergenza, all'avvio della ricostruzione, dobbiamo lavorare - in parallelo - ad un 'progetto socio-economico' per favorire la ripartenza dell'economia regionale, che guardi ai territori più direttamente colpiti dagli eventi sismici, ma anche a tutta l'Umbria. Alcuni comparti, come quello turistico, hanno infatti subito, e stanno subendo, gravi danni indiretti". E' quanto ha sostenuto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenuta questa mattina a Spoleto, ai lavori dell'incontro promosso dalle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil sul tema "Ricostruiamo?", insieme al Commissario per la ricostruzione, Vasco Errani.

Secondo la presidente Marini "sarà fondamentale ricostruire non solo fisicamente gli edifici e le aziende danneggiate dal terremoto, ma anche il tessuto economico sia della Valnerina, sia delle altre aree della regione che, a causa dei ripetuti eventi sismici, stanno registrando pesantissime perdite economiche. Per ciò dobbiamo poter mettere in campo, da subito, misure immediate di sostegno economico per quei soggetti che hanno subito danni diretti e per i settori che stanno subendo danni indiretti. Per ciò che riguarda, poi, il tema relativo a minori tasse e tributi è necessaria una interlocuzione con Governo e Parlamento, dato che in questo caso saranno necessarie le relative coperture finanziarie".(Segue)