Roma, 17 gen. (askanews) - "Dalla Commissione Europea abbiamo ricevuto una importante, ed ulteriore, conferma, dell'impegno straordinario che l'Europa garantirà per la ricostruzione sia fisica degli edifici, sia del tessuto economico e sociale, delle aree colpite dagli eventi sismici. Così come è stato ribadito che la Commissione contribuirà alla ricostruzione della Basilica di San Benedetto di Norcia". È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che ieri a Bruxelles, nella sede della Commissione Europea, ha avuto un incontro con Stefano Grassi, del Gabinetto del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei Gabinetti di molteplici Commissari Europei: Lavoro, crescita, investimenti e la competitività; Occupazione e affari sociali; Aiuti umanitari e gestione delle crisi; Economia, società digitali, bilancio e risorse umane; Educazione, cultura, gioventù e sport; Politica Regionale. All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti della del Centro Europeo di Ricerca JRC, e della Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione EU, della Banca Europea degli Investimenti e della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Per la Regione Umbria era presente anche il direttore regionale alla programmazione, Lucio Caporizzi.

Nel corso dell'incontro è stato anche annunciato che il prossimo 11 febbraio la Commissaria per le politiche regionali, Corina Cretu, sarà in visita ufficiale a Norcia.(Segue)