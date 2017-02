Per il rilancio delle aree colpite

Roma, 27 feb. (askanews) - "Contiamo presentare, nel corso dei lavori della Camera e del Senato proposte concrete" riguardo a nuovi investimenti per il rilancio delle aree colpite dalla serie di eventi sismici iniziata ad agosto 2016. Lo ha detto il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto del Centro Italia, Vasco Errani, in audizione alla commissione Ambiente della Camera.