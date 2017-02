Il commissario straordinario in audizione alla comm. Ambiente

Roma, 27 feb. (askanews) - "Nel giro di qualche giorno presenteremo una serie di emendamenti" al decreto per gli aiuti alle popolazioni colpite dagli eventi sismici a partire da agosto nel Centro Italia. Lo ha detto il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto del Centro Italia, Vasco Errani, in audizione alla commissione Ambiente della Camera.