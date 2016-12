Roma, 22 dic. (askanews) - Sono in corso le ultime finiture e le attività di pulizia nel primo blocco di container a Norcia, che saranno consegnati agli assegnatari domani, a 53 giorni dalla scossa di magnitudo 6.5 del 30 ottobre scorso. L'area container, sulla Circonvallazione in zona Porta Romana, riferisce la Protezione civile, è stata realizzata grazie al contributo delle Forze Armate che hanno provveduto all'urbanizzazione del sito.

L'installazione dei container è articolata in cinque blocchi, ciascuno composto da 39 moduli - tra quelli dedicati a uso alloggiativo e quelli destinati ai servizi comuni - che potranno ospitare ciascuno 48 persone. A questi si aggiungeranno ulteriori cinque aree container nelle frazioni di Ancarano, Frascaro, Popoli, San Pellegrino e Savelli.

Domani si concluderanno anche i lavori di allestimento della prima piazzola a Camerino, in località Vallicelle, con 98 moduli che potranno ospitare fino a 135 persone. Entro la fine dell'anno è programmata anche l'ultimazione della seconda area a Camerino, sempre in località Vallicelle, con 76 moduli per ospitare 96 persone, e della seconda e terza area a Norcia. (Segue)