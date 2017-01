Roma, 12 gen. (askanews) - L'assegnazione delle casette ai terremotati di Norcia, "non è stata una lotteria": lo ha assicurato l'assessore Giuseppina Perla, assessore ai servizi sociali del Comune di Norcia, che dopo le polemiche e lo scontento di molti rimasti ancora senza casa e che scontano il rigido inverno in sistemazioni provvisorie, spiega che i primi 20 moduli abitativi sono arrivati in anticipo e l'assegnazione è stata data in base a criteri oggettivi, privilegiando ad esempio i portatori di handicap. Le prossime casette saranno assegnate nel giro di un mese, un mese e mezzo.

L'assessore di Norcia è intervenuta a Radio Roma Capitale e ha dichiarato: "Abbiamo una situazione difficile e ci stiamo battendo per dare il prima possibile ai nostri concittadini sistemazioni adeguate e dignitose il prima possibile. I primi 20 moduli abitativi sono stati assegnati in anticipo. I prossimi li assegneremo nel giro di un mese, un mese e mezzo". E riguardo alla discussa estrazione per l'assegnazione delle casette Giuseppina Perla ha precisato: "Non è stata una lotteria, è stata un'assegnazione fatta con criteri oggettivi. Abbiamo cercato di fare una cosa trasparente, senza nessuna possibilità di creare strane situazioni. Inoltre, abbiamo dato precedenza ai portatori di handicap".