Roma, 2 feb. (askanews) - Anche per quest'anno la Regione Umbria si conferma tra le tre Regioni italiane "benchmark" per la definizione dei costi medi standard in sanità, al fine della determinazione delle quote di riparto del Fondo sanitario regionale.

Sulla base della griglia LEA anno 2013 e dei risultati di esercizio valutati dal tavolo adempimenti relativo all'anno 2013, solo 5 regioni, tra quelle non assoggettate al piano di rientro, risultano essere eleggibili: Emilia Romagna; Lombardia; Marche; Umbria; Veneto. Tra queste la Conferenza Stato-Regioni - sulla base dell'Indicatore di qualità e di efficienza (IQE) - ha indicato le tre Regioni "benchmark": Marche, Veneto e Umbria. Si tratta delle Regioni di riferimento, per la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.(Segue)