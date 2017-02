Roma, 23 feb. (askanews) - "Il riparto del Fondo sanitario nazionale, che assegna alla Regione Umbria oltre 1 miliardo 640 milioni di euro per il 2017 (+ 4 milioni 385mila rispetto all'anno precedente), rappresenta un significativo consolidamento della capacità del sistema sanitario pubblico dell'Umbria di mantenere in perfetto equilibrio la gestione economica, accanto alla sua capacità di garantire tutti i livelli essenziali di assistenza". È quanto affermano la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e l'assessore regionale alla coesione sociale Luca Barberini, al termine della riunione della Conferenza delle Regioni che si è tenuta oggi a Roma nel corso della quale è stato raggiunto all'unanimità l'accordo sul riparto del Fondo sanitario 2017.

Dal 2009, l'Umbria è, insieme a Veneto e Marche, Regione benchmark ai fini della determinazione dei fabbisogni standard e, dunque, per la definizione dello stesso riparto del Fondo sanitario nazionale. Fatto non secondario è che anche quest'anno, come era avvenuto lo scorso anno, le Regioni hanno raggiunto l'intesa per la ripartizione del Fondo entro il mese di febbraio, consentendo alle stesse Regioni di poter contare sulla certezza delle risorse assegnate. Ciò permetterà alle rispettive Aziende sanitarie di poter attuare una adeguata programmazione economico-finanziaria.(Segue)