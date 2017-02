4 stelle per l'annata 2013

Roma, 23 feb. (askanews) - Sempre più Sagrantino. Rispetto al 2013, quest'anno l'andamento delle vendite tocca un +19% per il Montefalco Sagrantino DOCG e un +28% per il Montefalco DOC. E' quanto è emerso nel corso della due giorni Sagrantino, dedicata ai vini di Montefalco il 20 e 21 febbraio per l'Anteprima alla terza edizione, un appuntamento enologico dedicato appunto al Montefalco Sagrantino.

Riflettori puntati sull'annata 2013: quattro stelle, stando al parere dei tecnici che hanno avuto modo di confrontarsi con vini interessanti, dai buoni colori, con pH leggermente elevati e tannini morbidi. Caratteristiche che ne garantiscono un'ottima qualità, nonostante le difficoltà sopraggiunte dal punto di vista climatico.

"Nel 25esimo anno della DOCG Montefalco Sagrantino viviamo un entusiasmo quasi adolescenziale pur mantenendo una grande maturità nella continua valorizzazione del nostro territorio, che resta uno dei più dinamici dal punto di vista della specificità - ha spiegato Amilcare Pambuffetti, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco - i progetti sviluppati finora ci hanno permesso di raggiungere dei risultati importanti e di garantire una grande vivacità all'area produttiva di Montefalco. Sinergia, quella tra vino e territorio, che continueremo a perseguire con costanza e determinazione".