Perugia, 25 gen. (askanews) - Open Fiber raggiunge il 50% della copertura degli edifici di Perugia. Il gruppo guidato da Tommaso Pompei ha infatti cablato il capoluogo umbro in banda ultralarga fino a 1 Gbps per il 50% e punta a raggiungere l'80% a fine maggio, comprendendo le 8 aree industriali della città.

Sono inoltre già stati avviati gli accordi di commercializzazione con Wind Tre, Vodafone, Tiscali e Go Internet. Per la città di Perugia sono stati previsti investimenti per 20 milioni di euro con 450 persone al lavoro sui cantieri.