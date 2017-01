"In considerazione dei gravi eventi sismici e meteorologici"

Roma, 21 gen. (askanews) - Il Minitero dell'Istruzione, Università e della Ricerca ha pubblicato una circolare che proroga al 13 febbraio i termini per le domande di pensionamento per i docenti delle aree colpite dal terremoto, "in considerazione dei gravi eventi sismici e meteorologici che hanno interessato alcune regioni, causando difficoltà al personale interessato nella presentazione delle domande".