Roma, 18 gen. (askanews) - "Con il peso della neve è crollata la sala d'attesa dell'ambulatorio. Siamo su un container ma abbiamo "ballato il giusto" questa mattina. A San Pellegrino c'è un metro di Neve e la situazione è abbastanza critica. C'erano dei pazienti che dovevano venire in ambulatorio e mi hanno telefonato dicendomi che non potevano perchè hanno trovato un metro di neve e non possono uscire, transitare. Le strade nei paesi sono ostruite, è un vero problema". Paolo Altea, Medico di Norcia, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma "Genetica Oggi".

"Nell'ambulatorio allestito in un container donato dalla protezione civile - ha aggiunto - c'è tutto anche se il bagno ancora non è funzionante. Siamo vicino a quello che rimane dell'ospedale di Norcia dove non sono possibili ricoveri". "La situazione è precaria anche per le visite domiciliari. C'è una dispersione di pazienti su tutto il territorio". "Un paziente mi ha detto che sembra ci sia stata la caduta di un masso sulla strada che va da Norcia a Serravalle, la strada che collega la Valnerina con Spoleto e Foligno; la superstrada. Ma non ho dettagli precisi".