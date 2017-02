Perugia, 7 feb. (askanews) - Educare i giovani alla pace e alla cittadinanza glocale aiutandoli a inserirsi in un mondo sempre più globalizzato, interconnesso e interdipendente. Fare in modo che ciascuno impari a vivere e lavorare assieme a persone con culture e religioni diverse, gestire problemi complessi e affrontare le sfide globali del nostro tempo costruendo pace e giustizia. Fare dell'Umbria un grande laboratorio nazionale ed europeo della cultura della pace. Sono questi i principali obiettivi del Protocollo d'Intesa sottoscritto oggi, 7 febbraio 2017 a Perugia dalla Regione dell'Umbria, dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e dalla Tavola della pace.

"In un mondo segnato da profonde crisi e trasformazioni è sempre più necessario e urgente investire sui giovani e sulla loro educazione alla pace e alla cittadinanza glocale", ha dichiarato Flavio Lotti, Coordinatore nazionale della Tavola della pace. "L'incapacità di conoscere e capire il mondo in cui si vive - ha aggiunto -causa conflitti, sfiducia, disoccupazione, disagio ed emarginazione sociale, povertà, disuguaglianze, aggressività e violenza. Per questo è necessario unire le forze e sviluppare una nuova "alleanza pedagogica" di tutti i soggetti responsabili. Mentre alcuni costruiscono muri minacciosi, noi continuiamo a costruire ponti tra persone, istituzioni e soggetti diversi. Ponti di futuro contro muri del passato".

Regione, Ufficio Scolastico e Tavola della pace, chiarisce una nota, si propongono di accrescere la qualità dell'offerta formativa fornendo agli studenti un'educazione permanente alla pace e alla cittadinanza glocale, ai diritti umani, alla legalità e alla giustizia. Il Programma raccoglie, in particolare, le sfide lanciate da Papa Francesco con la diffusione dell'enciclica "Laudato sì" e dalle Nazioni Unite che hanno dato avvio alla realizzazione dell'Agenda 2030 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. (Segue)