Franceschini: 4 mln per attività culturali comuni cratere sismico

Roma, 14 feb. (askanews) - "L'emendamento approvato ieri sera in commissioni Affari Costituzionali del Senato alla Legge Mille Proroghe è un ulteriore incoraggiante segnale alla ripresa delle attività culturali colpite dal sisma: 4 milioni di euro verranno infatti destinati nel 2017 a sostegno dello spettacolo dal vivo in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sono certo che l'aula del Senato e poi la Camera confermeranno la previsione che rappresenta un'iniziativa fondamentale per far rivivere questi territori nel segno della cultura". Lo dichiara il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.