Roma, 21 dic. (askanews) - Domani sarà consegnata la nuova struttura per la scuola primaria e materna del Comune di Norcia, duramente colpito dai recenti eventi sismici del Centro Italia. Un prefabbricato di 180mq pronto a soddisfare la ripresa la ripresa delle attività scolastiche per inizio 2017. Lo annuncia la Fondazione "Prosolidar" Onlus che ha deciso di finanziare il progetto presentato dalla Fondazione Mission Bambini.

All'iniziativa parteciperanno, tra gli altri, la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini; il Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani; il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio; il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno; il Presidente di Prosolidar, Giancarlo Durante; il Vice Presidente di Prosolidar, Agostino Megale; il Presidente di Mission Bambini, Goffredo Modena.

"Prosolidar" Onlus, www.fondazioneprosolidar.org, è una fondazione gestita da rappresentanti dell'Abi e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Essa costituisce la prima ed unica esperienza sia in Italia sia nel resto del mondo di un Ente bilaterale per progetti di solidarietà voluto dalle parti in un contratto nazionale.