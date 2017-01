Roma, 26 gen. (askanews) - Arriverà "la prossima settimana" il nuovo decreto del Governo per fronte all'emergenza terremoto che ha colpito le Regioni del Centro Italia. È quanto ha riferito il Commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, al termine del vertice a palazzo Chigi convocato dal premier Paolo Gentiloni con il il Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, Errani ed i presidenti delle Regioni Abruzzo Luciano D'Alfonso, Lazio Nicola Zingaretti, Marche Luca Ceriscioli e Umbria Catiuscia Marini.

"Stiamo lavorando al decreto che affronta alcuni nodi su procedure da accelerare per corrispondere agli obiettivi che ci siamo proposti. Devo dire con chiarezza - ha spiegato Errani lasciando palazzo Chigi - che ancora una volta i cittadini terremotati che vivono una situazione di difficoltà e la evidenziano è un fatto positivo e uno stimolo utile: è altrettanto vero che le cose che stiamo facendo rappresentano un percorso reale di risposta a questi problemi. Con il decreto che uscirà la prossima settimana ci saranno elementi chiari che vanno in questa direzione".

Per Errani "c'è stata un'emergenza particolare, perchè nessuno di noi ricorda a memoria una situazione con una nevicata con caratteristiche così rilevanti e storiche, combinata con tre- quattro scosse di terremoto che ha prodotto una situazione di paura, tensione, a parte la tragedia di Rigopiano per la quale non possiamo che essere vicini. Credo che sia importante che ora tutto il sistema, dai comuni alle province alle Regioni, al governo, riusciamo insieme a dare delle risposte puntuali rispetto a quello che si deve fare, a chi lo deve fare e a come si deve fare", ha concluso il commissario.