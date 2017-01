Roma, 20 gen. (askanews) - In relazione ad alcuni articoli apparsi sulla stampa, anche web, che contengono "notizie allarmanti e non veritiere, periodicamente riproposte e già ampiamente confutate", in merito alle dighe del lago di Campotosto, Enel informa che a seguito del terremoto che ha interessato l'Italia centrale nei giorni scorsi, "non si rilevano danni a nessuna delle dighe insistenti nel territorio interessato dal sisma".

Enel "effettua costantemente, di concerto con tutte le Autorità interessate, ivi inclusa l'Autorità Nazionale preposta al Controllo Dighe, controlli e verifiche volte al monitoraggio della sicurezza delle opere".

Con particolare riferimento alle dighe di Campotosto, "specifiche attività di controllo sono state disposte a seguito delle attività telluriche verificatesi nel 2009 e nel 2016 e le stesse hanno evidenziato la totale assenza di situazioni anomale, confermando pertanto la sicurezza delle dighe", sottolinea l'Enel.