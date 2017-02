Roma, 2 feb. (askanews) - "Tutte le persone che hanno vissuto questo dramma non hanno il problema del finanziamento degli interventi: le risorse ci sono e ci saranno, il governo conferma pienamente. Dato che queste persone hanno vissuto un dramma profondo, diamogli almeno quelle sicurezze che sono importanti: le risorse ci sono e ci saranno". Lo ha detto il commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto Vasco Errani, durante la conferenza stampa che ha concluso il consiglio dei ministri a palazzo Chigi.

"Non ci saranno rischi di interruzione dei lavori - ha continuato - perchè questo è un impegno della Repubblica Italiana, di tutte le sue istituzioni e di tutte le sue forze politiche. Le polemiche non ci interessano, ciò che stiamo cercando di fare è dare una risposta al centro Italia che è il cuore del paese. Stiamo affrontando una serie di interventi per velocizzare" la ricostruzione, "fermo restando la realizzazione dell'obiettivo che abbiamo: i terremotati hanno sempre ragione, perchè vogliono una risposta qui ed ora. Insieme dobbiamo costruire un percorso e una cultura per riuscire a gestire questo evento".

"Ci saranno misure importati per il sostegno al reddito, alle imprese, anche dal punto di vista fiscale. La nostra strategia rimane una: scuole, e ci sono provvedimenti per accelerare la ricostruzione di nuove scuole, e lavoro e impresa. Queste due scelte tengono la comunità, hanno l'obiettivo della comunità. Nel frattempo si sta realizzando il temporaneo. Questi sono messaggi certi. Faremo la microzonazione sismica di III livello in tutti i 131 comuni, ricostruiremo con trasparenza e qualità perchè non accada più il crollo", ha concluso Errani.