Roma, 28 feb. (askanews) - Disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito dell'Istituto, è on line il Quaderno curato dal Serafico di Assisi che aiuta a riconoscere i disturbi specifici dell'apprendimento. La pubblicazione nasce per diventare un valido aiuto a disposizione di famiglie e insegnanti utile a comprendere e identificare i segnali indicatori di possibili DSA e eventuali terapie di intervento per i più piccoli. In Italia, sono circa 187.000 i ragazzi affetti, a vario livello, da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, ovvero. Disturbi che si manifestano in eta scolare e si caratterizzano per una serie di difficoltà nell 'acquisizione e nell'utilizzo della lettura, della scrittura e del calcolo.

Secondo l'Istituto Serafico di Assisi , centro accreditato Dalla Regione Umbria per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici dell'apprendimento (DSA), i giovani studenti Che si trovano in questa condizione, incontrano non poche Difficoltà a gestirla a livello emotivo e, allo stesso tempo, a condurre uno stile di vita normale. Il Quaderno, un vero e proprio vademecum, è disponibile on-line sul sito http://www.serafico.org/dsa/ .