Roma, 27 feb. (askanews) - Arriverà entro "pochi giorni" l'ordinanza sul recupero di "tutti i danni" causati alle abitazioni private delle aree colpite dagli eventi sismici a partire dallo scorso 24 agosto. Lo ha detto il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone terremotate del Centro Italia, Vasco Errani, nel corso dell'audizione in commissione Ambiente alla Camera. Già giovedì 2 marzo, ha aggiunto Errani, si riunirà la "cabina di coordinamento" per la definizione dell'ordinanza, anche se, ha spiegato, alcuni problemi "non possono essere risolti con una norma in ordinanza a monte" ma devono "trovare dentro l'ordinanza stessa le risposte che via via si costruiscono".