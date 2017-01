Roma, 26 gen. (askanews) - A 100 giorni dalla partenza del Giro d'Italia 2017 che vedrà Montefalco protagonista della "Crono Sagrantino", il Consorzio Tutela Vini Montefalco si unisce al countdown presentando la nuova formula di Anteprima Sagrantino.

Per questa terza edizione, celebrativa dei 25 anni della DOCG Montefalco Sagrantino, saranno 31 le aziende vinicole partecipanti, circa 200 etichette in degustazione per le due giornate - 20 e 21 febbraio 2017 - dedicate alle denominazioni montefalchesi con numerosi appuntamenti per stampa specializzata e operatori del settore: approfondimenti tematici, concorsi, eventi in cantina e speciali vis-à-vis con i produttori.

La manifestazione si aprirà, il 20 febbraio, con le presentazione della vendemmia 2016, dell'annata 2013 e della nuova mappa del Montefalco Sagrantino DOCG.