Firenze, 9 feb. (askanews) - Una Unione Europea più vicina ai cittadini, più attenta alle questioni sociali, e che metta in primo piano lavoro, occupazione, questione giovanile. Sono questi, in sintesi, i contenuti degli emendamenti proposti dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi alla Risoluzione sui 60 Anni dei Trattati di Roma e approvati oggi dal Comitato delle Regioni.

Il Cdr, organo che rappresenta tutte le istituzioni regionali e locali dei 28 Stati europei, riunitosi in sede plenaria, ha recepito a larga maggioranza tutte le tre proposte di integrazione al documento proposte dal Governatore toscano, approvando all'unanimità l'emendamento che riguarda i giovani.

Questo emendamento è al paragrafo 5 della risoluzione laddove si enunciano le principali aree di intervento future dell'Unione: il presidente ha chiesto e ottenuto che in quest'ambito sia messa al centro la questione giovanile visto anche il ruolo che i giovani possono assumere per rilanciare il progetto europeo. Una prospettiva sulla quale ci si deve muovere concretamente, fornendo ai giovani, si legge nel testo, "prospettive concrete di realizzazione del loro futuro, nello studio così come nel lavoro".