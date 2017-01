Danni per un milione di euro

Roma, 16 gen. (askanews) - La polizia di Trento ha eseguito 6 misure cautelari nei confronti di componenti di una organizzazione criminale transnazionale dedita al furto di carte di credito di carburante di aziende di autotrasportatori con sede in Italia ed Austria.

Tre gli stati coinvolti; danni per un milione di euro; furti avvenuti in 10 province italiane ed in 3 länder austriaci.

L´operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Trento, in collaborazione con le autorità di polizia austriache. Contestati i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e reato transnazionale.